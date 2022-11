Panik efter eksplosion: Barnevogn lå i mængden

En kraftig eksplosion har søndag rystet et travlt område nær Taksim-pladsen i hjertet af Istanbul i Tyrkiet

Befinder du dig i området? Kontakt os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Mindst 53 er såret og seks er døde efter en kraftig eksplosion på gågaden Istiklal Avenue i Istanbul søndag, skriver flere medier, herunder det tyrkiske medie Daily Sabah samt nyhedsbureauet AP.

Øjenvidner beretter om panik i minutterne efter bomben gik af, personer der ligger på gaden og får førstehjælp og en barnevogn, som ligger væltet på vejen.

Panik

Norske Paal Zanstra Krokeide var sammen med sin 14-årige søn kun 200 meter væk, da eksplosionen i Instanbul skete.

Det fortæller han til VG.

Annonce:

- Jeg mærker lufttrykket, løfter blikket og ser så, at der er en stor eksplosion. Jeg gik i overlevelsesmodus, træk min søn væk for at få os i sikkerhed. Der var panik og folk løb i alle retninger ud ad sidegaderne, siger Paal Zanstra Krokeide.

Krokeide og sønnen var på sightseeing i centrum af Istanbul i det bomben gik af.

- Det er klart, at jeg tænker på, hvad der kunne have været sket, hvis vi havde været længere fremme, siger Krokeide til VG.

Barnevogn lå på jorden

Svenske Aftonposten sendte en korrespondent til gågaden i Istanbul kort efter eksplosionen, hvor de mødte 27-årige Shahed Shehadeh på gaden.

Hun sad på inde på en cafe og drak kaffe i det bomben gik af.

- Det så ud til, at folk døde for øjnene af mig, siger Shahed Shehadeh, der hurtigt løb ud til vinduet, da hun hørte eksplosionen.

Ifølge Aftonbladet, som har set de videoer, den 27-årige kvinde tog fra vinduet i cafeen, ligger der flere sårede personer på vejen og får første hjælp.

Der ligger også en barnevogn væltet.

Annonce:

Ifølge Aftonbladet var eksplosionen så kraftig, at en bænk i armeret beton, som også fungerede som holder for nogle træer, var sprunget i luften.

Angreb

Hvem der er ansvarligt for eksplosionen vides ikke endnu, men præsident Erdogan udtaler, at der er tale om 'et bombeangreb'.

Han kalder hændelsen for 'et forræderisk angreb' og kræver at dem, der står bag, skal stå til ansvar, skriver AP.

Ifølge det danske Udenrigsministeriet er der foreløbigt ingen danskere blandt de dræbe eller sårede.