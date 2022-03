Panik hos politiet over kendt tolk

Håndtering af drabssag vendt på øverste niveau, efter at Ekstra Bladet viste interesse for hovedpersonen

Et blodbad på et asylcenter i slutningen af januar varslede på mere end en måde ilde for Syd- og Sønderjyllands Politi.

'Ekstra Bladet har fat i historien, men vi har ikke bekræftet navnene overfor EB', skrev en medarbejder fra politiets kommunikationsafdeling få timer efter, at en dommer havde varetægtsfængslet en 32-årig mand for dagen forinden at have stukket sin 27-årige kone ihjel.

Han nægter sig skyldig i drab, men har erkendt vold med døden til følge.

På trods af politiets forsøg på at hemmeligholde navnene på sagens implicerede, kunne Ekstra Bladet to dage senere afsløre, at den fængslede er identisk med en stærkt eksponeret tolk med dæknavnet 'Hector', der i 2010 assisterede de danske styrker i Afghanistan.

Hector, som har det borgerlige navn Said Bahram, har gennem årene flere gange stået frem i danske medier og fortalt om den stigende forfølgelse, han og hans familie blev udsat for efter arbejdet for Danmark, og fortvivlelsen over ikke at opnå asyl her.

Med i nytårsshow

Da Taliban så i august sidste år i en lynoffensiv generobrede magten i Afghanistan, øjnede tolken muligheden for at flygte. Familien forlod deres hjem i Jallalabad og tog til lufthavnen i Kabul, men måtte efterlade en nyfødt pige. Hende fotograferede TV2-korrespondent Rasmus Tantholdt få dage senere, og babyen blev i Danmark genforenet med sine forældre og fire søskende, hvilket blev en solstrålehistorie blandt andet i TV2's nytårskavalkade 'De største øjeblikke'.

Programmet blev sendt 30. december - præcis en måned før Said Bahram stak sine børns mor ihjel på Aaløkke Asylcenter i Løgumkloster.

Hele tolkens historie blev Syd- og Sønderjyllands Politi i forbindelse med anholdelsen opmærksomme på, og man valgte altså at orientere Rigspolitiet om Ekstra Bladets interesse for den tragiske sag.

Afventer Justitsministeriet

Det afslører mailen, der er en af flere mellem politikredsen og Rigspolitiet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I mailtråden beder kommunikationsmedarbejderen fra Syd- og Sønderjyllands Politi Rigspolitiet om at forholde sig til Ekstra Bladets spørgsmål og sender senere på dagen sit eget udkast til svar til gennemsyn hos politiets øverste myndighed.

Det var der tilsyneladende tilfredshed med:

'Også mine tanker - jeg afventer lige JM :-)', svarede Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Presseafdeling medarbejderen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Christian Berthelsen, at 'JM' er en forkortelse for Justitsministeriet.

- Jeg orienterer dem om sagen, og det har de ikke nogen bemærkninger til, uddyber han.

- Hvorfor henvender Syd- og Sønderjyllands Politi sig til Rigspolitiet om en drabssag?

- Det er en særlig sag, for det er det jo. Det er vel også derfor, du interesserer dig for den. Og når der er tale om særlige eller anderledes sager, så underretter politikredsene os altid, siger Christian Berthelsen, som altså også fandt det relevant at orientere sin øverste chefs departement - Justitsministeriet.

I første ombæring holdt Syd- og Sønderjyllands Politi kortene tæt til kroppen.

Sagen, der betragtes som et partnerdrab, er den tredje af sin art i år. Og som Ekstra Bladet har afsløret, havde flere alarmklokker ringet, før Said Bahram ifølge politiet dræbte sin kone.

Hans egen mor har i et interview fortalt, at hendes søn var voldelig, og at blandt andre hun havde forsøgt at få hjælp til at stoppe ham. Efter flere ugers tavshed bekræftede Syd- og Sønderjyllands Politi i sidste uge, at man var rykket ud to gange til familien 'baggrund af henvendelser fra asylcentret.'

Det var, da Said Bahram og hans familie boede på Asylcenter Hviding, hvorfra man flyttede til Aaløkke Asylcenter kort inden tragedien indtraf.

