Pape midt i juledrama: Vagt sigtet for vold

I Viborg er en vagt blevet sigtet for vold, efter han overfaldt en demonstrant til et julearrangement, hvor Søren Pape Poulsen skulle være midtpunkt

Hvad får du, hvis du inviterer en julemand, Søren Pape Poulsen, en vagt og en demonstrant til samme julearrangement?

Åbenbart alt andet end julefred.

I hvert fald hvis man skal dømme ud fra det optrin, der fandt sted 2. december, da Søren Pape Poulsen, sammen med en julemand, skulle tænde julelysene på Hjultorvet i Viborg.

Her endte en vagt nemlig med at overfalde demonstranten Kim Hedestrand, og vagten er nu sigtet for vold. Det skriver TV Midtvest.

Væltet omkuld

Optrinnet startede, da Søren Pape Poulsen skulle til at tænde lysene på juletræet.

Her fandt demonstranten Kim Hedestrand, som kommer fra klima-bevægelsen Extinction Rebellion, nemlig et skilt frem, hvor der stod 'Ønsker mig en beboelig planet.'

Nogle kunne mene, at en sådan tekst er kontroversiel. Noget tyder i hvert fald på, at vagten var af den holdning.

Han endte nemlig med at vælte Kim Hedestrand omkuld efterfølgende. Det har Kim Hedestrand selv fortalt, og flere vidner bakker op.

- Vagten væltede mig omkuld. Han satte sig på mig og vred armen hårdt rundt på mig, indtil han fik en makker kaldt over. De tog mig så under armen og slæbte mig et par hundrede meter væk fra stedet, siger Kim Hedestrand til TV Midtvest.

Vagten er sigtet efter en 'mild' voldsparagraf, som oftest udløser bødestraf.

Politiets jurister er nu ved at afgøre, hvorvidt der skal rejses tiltale i forbindelse med en voldssag.

Ikke det første møde

Historien melder intet om, at Søren Pape Poulsen skulle have meldt sig ind i konflikten i Viborg på nogen måder.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sådan så det ud, da Exstintion Rebellion mødte op til partilederdebat på DR1 30. oktober. Foto: Emil Agerskov

Anderledes så det dog ud til partilederdebat på DR 1 30. oktober.

Her var en række demonstranter fra Extintion Rebellion nemlig også mødt op med bannere, tilråb og fløjter.

Og her blev det for meget for Søren Pape Poulsen, som dog nøjedes med at bruge sine ord.

'I ødelægger demokratiet. Hvad bilder i jer ind? Sæt jer ned og opfør jer ordentligt.', sagde han blandt andet.

