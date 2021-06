Par er fængslet for voldtægt af kvinde i sommerhus

I løbet af tre timer blev en kvinde på 21 år udsat både for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje i et sommerhus i Gørlev på Vestsjælland. Desuden blev kvinden truet med vold.

Sådan lyder påstanden i en sigtelse, som Midt- og Vestsjællands Politi har rejst mod et par, en mand på 44 år og en kvinde på 34 år.

Det oplyser senioranklager Pernille Bach Fredin efter et grundlovsforhør lørdag eftermiddag i Retten i Roskilde.

Her har dommeren vurderet, at mistanken er begrundet, og samtidig er de to blevet varetægtsfængslet frem til 29. juni.

- De nægter sig skyldige, siger senioranklageren. De to sigtede har ikke appelleret afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten, tilføjer hun.

Mere kan hun ikke oplyse, idet retsmødet er foregået bag lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning i sagen.

De påståede forbrydelser skal være sket fredag aften i tidsrummet fra cirka klokken 20 til klokken 23.

Lørdag morgen oplyste politiet, at man havde fået en anmeldelse fra en nabo til sommerhuset lidt efter klokken 23.

- Beboeren oplyser, at en nøgen kvinde har henvendt sig, men siger ikke noget om en sædelighedsforbrydelse. Da vi så kommer frem, finder vi ud af, at det drejer sig om en voldtægt, sagde vagtchef Arne Aabech.

Parret kendte den 21-årige godt i forvejen.