Par tiltalt: Myrdet med hammer, kniv og WC-rens

RETTEN I AALBORG: I mere end syv timer blev en 45-årig mand udsat for et sandt torturhelvede, hvor han blev stukket med flere knive og slået i hovedet med en hammer, før han fik flere indsprøjtninger med brintoverilte og WC-rens og fik strammet et bælte om halsen.

Det fremgår af anklageskriftet mod et kærestepar, der fredag sidder på anklagebænken i Retten i Aalborg. En mand på 36, der er iført en sort sweater og har et mørkt, fyldigt fuldskæg, der går op i bakkenbarter og mørkt hår, der er redt tilbage, og en kvinde på 22 år, der har håret sat i en brun hestehale med det meste af håret skrabet bagud, men med en bred tot foran, der er skrabet til siden. Hun er iført en pæn jakke med matchende bukser og en sort nedringet top under.

Den 36-årige nægter sig skyldig i drab, mens den 22-årige kvinde ifølge sin forsvarer kan erkende at have givet offeret flere, men ikke adskillige, injektioner med brintoverilte og WC-rens. Hun nægter dog at have stukket og slået ham, og hun 'nægter særligt at skulle have strammet bælte om halsen (på offeret, red.),' oplyste hendes forsvarer.

Det var den 36-årige, der kom først ind i retten, og da den 22-årige kom ind, var der ingen kontakt mellem dem.

Offeret blev meldt savnet af sin familie, fordi han ikke var mødt op til en planlagt middagsaftale 30. april sidste år.

Familien kontaktede politiet allerede samme aften, men han blev først fundet dræbt i lejligheden i Aalborg, hvor de tiltalte er tilknyttet, tre dage senere.

Med en snørefure på halsen, punktformede blødninger i øjnene, læsioner og mærker på hovedet og kroppen og adskillige brud på ribbenene.

Ifølge anklageskriftet begik de to tiltalte drabet i forening 30. april 2021 i tidsrummet fra klokken 14-21.15. De blev anholdt søndag aften 2. maj klokken 21.11.

Politikommissær Carsten Straszek har tidligere sagt, at offeret havde en perifer relation til kæresteparret.

Offeret, der arbejdede som mekaniker, boede selv i et stort hus i et pænt parcelhuskvarter i Aalborg. Den 45-årige mand bliver beskrevet som en sjov og betænksom kollega, der tog ansvar for lærlingene.

Hans brunmetal Volvo V70 blev efter drabet fundet ved Juelstrup Sø, der ligger lige vest for E45 ved Støvring - 21 kilometer fra drabsofferets hjem og 18 kilometer fra gerningsstedet.

Det var en tidligere kollega, der havde spottet den om lørdagen 1. maj og havde undret sig over, at den stod der.

Men det var før, offeret var fundet dræbt.

Da de så blev kaldt sammen på værkstedet mandag morgen og fik at vide, at den 45-årige var slået ihjel, kom han straks til at tænke på bilen og kontaktede politiet.

Sagen kører fredag og fortsætter i næste uge. Der er afsat i alt syv retsdage.

