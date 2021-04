Par tiltalt: Svindlede boligsøgende for penge

Et par med bopæl i Malmø er tiltalt i en sag om grove svindlerier, hvor man i følge anklageskriftet har franarret boligtrængende penge.

I anklageskriftet lyder det, at man har lokket med en lejlighed i Rødovre, som mod 40.000 kr i forudbetaling kunne fremleje.

I alt er der ti enslydende forhold omkring svindel med fremleje, som kun manden er tiltalt for.

Ifølge politiet lykkedes det den 35-årige mand på den måde at franarre boligsøgende 400.000 kr på knap en måned i september 2018.

Ud over denne svindel er parret også tiltalt for forsøg på hvidvask i det manden i perioden fra 10. september frem til 25. september 2018 fordelt over flere overførsler overførte 345.000 kr til den 31-årige kvinde.

En del af disse penge videreoverførte kvinden til andre konti i dels svenske banker, dels til en bank i Tunesien.

Det vides ikke, hvordan de tiltalte forholder sig til sagen, men det planen, at sagen kommer for Retten i Glostrup i næste uge.