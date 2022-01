Parlamentet i Cape Town står i flammer

En sort røgsøjle står fra parlamentsbygningen i Cape Town i Sydafrika, hvor en stor brand siden klokken fem har hærget

- Branden er ikke under kontrol, og meldinger om revner i nogle af murene er blevet bekræftet, siger talsperson JP Smith, der er medlem af borgmesterudvalget for tryghed og sikkerhed.

- Det ser slet ikke godt ud, sagde han senere.

Ifølge det lokale medie Sunday Times blev brandmyndighederne alarmeret klokken fem, og de første meldinger gik på, at ilden var begyndt i et kontor på tredje sal og havde spredt sig derfra.

Siden lyder det, at ilden har nået taget.

Ifølge talspersonen arbejder omkring 36 brandfolk fra seks forskellige stationer på at bekæmpe branden, men der er efterspurgt flere ressourcer for at få branden under kontrol.

Parlamentsbygningen stod færdigopført i 1884 efter ni års arbejde og har siden fået nye tilbygninger.

Parlamentet består af tre hovedbygninger. Branden hærger en nyere bygning og er den, der huser The National Assembly - altså svarende til Folketingssalen, hvor de sydafrikanske folkevalgte sidder.

Tidligere var der også brand i en af de andre bygninger, men den skulle være under kontrol igen.

Opdateres ...