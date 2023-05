Parter i udbyttesag stævnes for manglende betaling af 650 millioner

Skattestyrelsen stævner amerikanske forretningsmænd for ikke at overholde en betalingsfrist i det milliardforlig, som parterne har indgået som en del af udbyttesagen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Forligsparterne mangler ifølge styrelsen at tilbagebetale 650 millioner kroner. Det skulle være sket inden 28. maj.

Skattestyrelsen indgik i maj 2019 et forlig på cirka 1,6 milliarder kroner med en række amerikanere og 61 pensionsordninger i USA.

Siden forligsaftalens indgåelse er der blevet tilbagebetalt omkring en milliard kroner. Derfor gøres der nu fra dansk side krav på den resterende del.

Påstanden fra modparten har imidlertid været, at Skattestyrelsen havde misligholdt forligsaftalen ved ikke skriftligt at orientere politiet om forligets indgåelse.

Derfor blev Skattestyrelsen tidligere i år stævnet af to amerikanske finansfolk.

Annonce:

Denne påstand er dog ikke korrekt, mener Skattestyrelsen, som derfor gør indsigelser mod den.

- Vi kan se, at forligsparterne har betydelige aktiver, og de har med forligsaftalen forpligtet sig til at betale, siger fagdirektør i Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen i meddelelsen.

- Derfor har Skattestyrelsen taget de første skridt til at anlægge et modsøgsmål ved Retten i New York.

Forligsaftalen er en del af et større sagskompleks, hvor sagen mod Sanjay Shah - der ligeledes er tiltalt for sin rolle i udbyttesagen - også indgår.

I sagen mod Shah blev det for to uger siden afgjort, at han skal betale den danske stat 1,25 milliarder dollar. Det svarer til 8,5 milliarder kroner.

Det afgjorde en domstol i Dubai.

I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.

Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

Ifølge Skattestyrelsen indsendte bagmændene falske ansøgninger om refusion af udbytteskat af aktiegevinster fra blandt andet Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og Novo Nordisk.