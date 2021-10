Pas på: De stjæler dankort og NemId-oplysninger

En 83-årig kvinde fra Risskov er blevet snydt af falske bankmænd.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 83-årige blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være medarbejder i hendes bank. Gerningsmanden havde oplyst kvinden om, at hendes konto var blevet hacket, og derfor ville han sende en anden medarbejder til hendes privatadresse for at 'hjælpe'.

Kort tid efter dukkede denne medarbejder så op på adressen og fik den ældre kvinde til at udlevere dankort- samt NemId-oplysninger. Medarbejderen havde også overtalt kvinden til ikke at kontakte nogen, og derfor gik der flere timer, før hendes svigersøn fik kendskab til bedrageriet.

Det lykkedes gerningsmændene at overføre et større pengebeløb fra kvindens konto, og der var også blevet hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto.

Østjyllands Politi efterforsker sagen og stribevis af lignende episoder. Derudover opfordrer politikredsen til, at der tages kontakt til dem, hvis man ser eller oplever noget lignende.

- Vi prøver at nå ud til de ældres børn og børnebørn på de sociale medier, så de kan tage en snak med dem og advare om fremgangsmåden. Derudover forsøger vi også at få bragt nogle artikler hos Ældre Sagen, så de ældre kan blive informeret, fortæller Kristian Juliussen, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at falske bankmænd er på spil i Aarhus Kommune. Der er tale om ukendte gerningsmænd, der ofte går målrettet efter ældre kvinder. Nogle seniorer har luret bedragerne, men der er fortsat stribevis af ældre, der snydes.

