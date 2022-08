Pas på! Sådan bliver du svindlet på DBA

Man skal holde tungen lige i munden, når man forsøger at handle varer over nettet.

Det mærker Københavns Politi i disse dage, og derfor er de ude med en opfordring. Folk skal passe på svindlerne.

Politiet har nemlig modtaget en lang række anmeldelser fra borgere rundt om i hele landet, som er blevet snydt og bedraget på hjemmesiden dba.dk, hvor man kan købe og sælge sine ting.

Varer til salg

Her bruger svindlerne en bestemt fremgangsmåde, når de skal narre godtroende folk.

'Borgerne har en eller flere varer til salg på dba.dk, som svindlerne foregiver at ville købe. Svindlerne spørger først ind til, om varen fortsat er til salg, og om den er i god stand'.

'Derefter spørger de, om de må komme og se varen, men når sælgeren oplyser adressen, svarer svindlerne, at de bor langt væk', skriver Københavns Politi.

Sådan svindler de

Svindlerne betaler herefter for en PostNord-kurérlevering, hvor det er meningen, at en medarbejder fra Post Nord vil afhente varen.

Svindleren sender et link via WhatsApp, hvor man kan sende beskeder, og forklarer, at sælger skal indtaste kontonummer og validere med CPR-nummer og NemID for at få betaling for varen.

Men det er her, det går helt skævt.

For svindlerne bruger oplysningerne til at overføre penge fra sælgerens konto.

'Vi opfordrer altid til, at man kommunikerer via handelsplatformen - i dette tilfælde dba.dk - og at man er særlig kritisk hvis den, man handler med, ønsker at flytte kommunikationen til et andet sted - i dette tilfælde WhatsApp', siger Peter Høholt, der er vicepolitiinspektør i Afdeling for Økonomisk Kriminalitet i Københavns Politi, i en pressemeddelelse.