Pas på: Slange løs i Århus

De århusianske veje har fået en ubuden gæst.

Her er en mexicansk kongesnog nemlig sluppet løs, og derfor bliver slangen nu efterlyst af Østjyllands Politi.

- Den kan virkelig skabe noget utryghed, så den vil vi rigtig gerne have fat i, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, René Ludvig.

Slangen er sidst set på Trillegårdsvej i Århus omkring klokken 17.50 i noget buskads. Politiet ved ikke, hvordan den har fundet vej til den frie natur.

- Vi ved ikke, om den er sluppet fri eller er sluppet væk. Vi har været i gang med alt omkring krybdyr og reptiler herude, men vi er på bar bund.

Østjyllands Politi har konsulteret sig med Randers Regnskov, som fortæller, at slangen ikke giftig, men den kan bide, hvis den håndteres forkert. Bidet er ikke farligt, men skulle gøre rigtig ondt, siger vagtchefen.

Skulle man støde på den mere end en meter lange slange er politiets opfordring, at man holder sig væk fra den.

- Man skal ikke begynde at prikke til den eller hive i den. Man skal lade være med at prøve at tirre den, for den kan bide.

Derfor er politiets opfordring, at man kontakter dem på 114, hvis man støder på slangen.

Derudover har Randers Regnskov fortalt, at slangen har gode betingelser for at overleve, fordi der er føde, og der er varmt.

- Så den kan godt være der et stykke tid, fortæller René Ludvig.