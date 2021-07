Pas på: Udgiver sig for at være politi

Det er langtfra et ukendt fænomen, at tricktyve forsøger at snyde især ældre medborgere i telefonen. Således også i denne uge, hvor der i politiets døgnrapporter er eksempler på, at personer ringer folk op og udgiver sig for at være fra politiet.

I Charlottenlund var en 88-årig kvinde heldigvis snarrådig nok, da hun fik et opkald.

Hun anmeldte til politiet, at hun var blevet ringet op af en fremmed mand, der præsenterede sig som Jens Stryger fra Københavns Politi. Om manden i telefonen var inspireret af navnet på en landsholdsspiller vides ikke. Han sagde, at kvindens navn var dukket op i forbindelse med en efterforskning. Nu ville man sende en patrulje for at hente hendes kreditkort og smykker.

Da kvinden udtrykte skepsis og blandt andet bad om et telefonnummer, hun kunne ringe tilbage til, lagde den fremmede mand på, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

- Det er et modus, vi har set de seneste år, at nogle udgiver sig fra at være politiet. Man skal vide, at man altid er velkommen til at ringe op til 114 og blive bedt om at blive stillet om til den person i politiet, der har kontaktet en for at kontrollere vedkommende. Det er også en god idé i det hele taget, at man tager en snak med sine ældre forældre eller bedsteforældre om, at de ikke skal lade sig snyde, lyder det fra pressevagten i Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Klingende jysk fup-betjent

I mandags lykkedes det en falsk betjent at snyde en 65-årig mand fra Køge. Den falske betjent ringede og sagde, at han kom fra politiet i Sønderjylland. Han var meget overbevisende og sagde på klingende jysk, at den 65-åriges bankkonto var blevet hacket, og at hans penge skulle sikres. Den falske betjent fik blandt andet overtalt den 65-årige til at oplyse NEM-ID koder.

Den 65-årige opdagede derefter, at der manglede et større sekscifret beløb fra hans konto og fattede mistanke, skrev Midt og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Også her advarede politiet borgerne om, at politiet aldrig ville bede om den slags oplysninger.

- Modtager du den slags opkald fra myndigheder eller virksomheder, hvor du bliver bedt om at udlevere bankkoder, kreditkortoplysninger eller personfølsomme oplysninger, så afbryd opkaldet og kontakt politiet på tlf. 114, skrev politiet.