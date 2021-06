Annas Ismail Sadik sad i den bil, der fredag aften ramte en 31-årig politibetjent. Og ifølge ham vidste de to mænd i bilen ikke, at de havde ramt betjenten, før de læste det i medierne

En betjent måtte ifølge sigtelsen mod en 20-årig mand springe for livet for ikke at blive ramt af en flugtbilist, der fortsatte i høj fart frem mod et kryds i Aarhus V og ikke lod sig stoppe af rødt lys.