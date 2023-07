Passagerer evakueret: Brand i metrotog

Branden er opstået i et metrotog ved Øresund Station

Der er tirsdag eftermiddag opstået brand i et metrotog ved Øresund Station.

- Jeg var på vej til Øresund i metroen, men umiddelbart før stoppet kommer der et stort brag. Toget bliver herefter bragt til standsning, fortæller Frederik Vermehren Gade, der var passager på det evakuerede metrotog til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne se en røgudvikling i bunden af toget, og der var også ild, siger han.

Ifølge Frederik Vermehren Gad ville dørene til metroen ikke åbne, hvorfor nogle af passagerne trak nødstoppet.

- Stemningen var lettere panisk. Nogle børn græd, siger han.

Togdriften indstillet

Operationschef hos Hovedstadens Beredskab Kristian Levy bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede ved metrotoget.

- Vi har fået meldinger om røgudvikling ved et metrotog. Vi er kørt ud med en stor udrykning. Toget var blevet evakueret, inden vi kom, fortæller han.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse den massive røgudvikling.

- Vi undersøger i øjeblikket baggrunden til røgudviklingen, lyder det.

Metroselskabet skriver på sin hjemmeside, at togdriften er indstillet.

'Ingen togdrift mellem Amagerbro-Femøren. Skyldes brand i et tog ved Øresund,' lyder det

Opdateres ...