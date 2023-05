Passagerer i chok: Hitler-hyldest i Intercity-tog

Togpassagerer på et Intercity-tog i Østrig blev chokerede, da togets højttalersystem søndag pludselig spillede noget helt andet end en typisk servicemeddelelse

Søndag bredte forargelse og chok sig blandt passagererne i et østrigsk tog med retning mod Wien.

For i stedet for en almindelig servicemeddelelse, kunne man pludselig over højttalersystemet høre 30 sekunder af en Hitler-tale.

Derefter blev lyden af et publikum, der råbte 'heil Hitler' og 'sieg heil' afspillet.

Det skriver BBC.

Sket flere gange

Ifølge togoperatøren har flere lignende episoder fundet sted de seneste dage.

Om bord på toget var den østrigske politiker David Stögmüller, som nåede at optage en kort video, som han har delt på Twitter.

Her hører man en smule af afspilningen, hvor der bliver sagt 'sieg heil'.

Ifølge David Stögmüller var togets ansatte 'fuldstændig hjælpeløse', og til BBC fortæller han, at alle på toget var 'fuldstændig i chok'.

De ansatte havde hverken mulighed for at stoppe afspilningen eller lave deres egne meddelelser over systemet.

Politiet involveret

Til mediet fortæller Stögmüller ligeledes, at han efter at have delt videoen på Twitter har modtaget en mail fra en af de andre passagerer om bord.

Han rejste med en ældre dame, som er overlevende fra en koncentrationslejr. Hun havde været dybt rystet og græd.

Togselskabet ÖBB har i et skriftligt svar skrevet, at de tager afstand fra indholdet, og at de mener, at det var personer, der opholdt sig i toget, der stod bag.

'Vi har anmeldt sagen til politiet', skriver selskabet til BBC.