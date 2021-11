Passagerer på flugt efter sikkerhedslanding lukker lufthavn

Lufthavnen i Palma på Mallorca, der er en af Spaniens mest travle, blev fredag tvunget til at lukke i næsten fire timer.

Årsagen var, at adskillige passagerer flygtede ud af lufthavnen, efter at deres fly måtte foretage en sikkerhedslanding.

Det oplyser lufthavnsmyndighederne.

Flyet var fredag på vej fra Marokko til Tyrkiet, da det blev omdirigeret til Mallorca på grund af et påstået akut sygdomstilfælde.

Under evakueringen af den angiveligt syge rejsende udnyttede cirka 20 passagerer muligheden til at flygte, mens flyet holdt i lufthavnen.

Det oplyser det lokale politi.

Efterforskere arbejder ifølge avisen El País ud fra en hypotese om, at den rejsendes sygdomstilfælde var iscenesat, så flere af de andre passagerer kunne komme ind i Spanien ulovligt.

Den angiveligt syge passager klagede på flyveturen over at have det dårligt. Han blev efter sikkerhedslandingen bragt til et lokalt hospital, hvor læger kunne konstatere, at han var fuldstændig sund og rask.

Passageren blev derfor anholdt på stedet for at have 'bidraget til ulovlig migration', skriver El País.

Ifølge avisen er fem andre personer også blevet anholdt i sagen. Der er ingen meldinger om, hvad der er blevet af de resterende forsvundne passagerer.

Det lokale politi i Palma melder indtil videre kun om to anholdte.

En yderligere passager skulle ifølge El País også være forsvundet, da han ledsagede den mandlige rejsende til hospitalet.

Ifølge FlightRadar24 er det omdirigerede fly en Airbus A320 fra selskabet Air Arabia Maroc.

På grund af episoden måtte 13 andre fly med retning mod Palma sendes til andre lufthavne. 16 fly, der skulle være afgået fra lufthavnen, blev desuden ramt af store forsinkelser.

Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Palma.

Lufthavnen genåbnede omkring midnat fredag efter at have været lukket i knap fire timer.