Passagerer råbte op: 13-årig klappet i røven i bybus

En 36-årig mand er sigtet for blufærdighedskrænkelse efter at have klappet en 13-årig pige bagi

En ubehagelig episode udspillede sig fredag aften i en bybus i Næstved.

Her oplevede en bare 13-årig pige, at en mand var yderst nærgående over for hende.

Hun havde siddet på et sæde ved siden af en 36-årig mand, der valgte at lægge en hånd på låret af hende, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Pigen rejste sig herefter op fra sædet, hvilket medførte, at manden klappede hende bagi.

Det blev dog bemærket af flere andre passagerer i bussen, der råbte op og fik standset bussen.

Ifølge døgnrapporten kørte en politipatrulje lidt senere efter episoden rundt på Parkvej i Næstved, hvor pigens far fik prajet betjentene og forklaret dem, hvad der var sket i bussen.

Klokken 22.21 kunne politiet så anholde den 36-årige mand, der beskrives som temmelig beruset. Han fik lov at tilbringe natten i detentionen, før han klokken 06.30 dagen efter kom ud igen med en sigtelse for blufærdighedskrænkelse.