Patient på Sct. Hans går amok og skader flere plejere

Flere plejere er kommet til skade, efter at en patient mandag aften gik amok på det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi får klokken 21.22 en opringning fra hospitalet om, at man har brug for hjælp, hvorefter røret bliver smidt på, fortæller politiets vagtchef Lars Galasz.

- To minutter efter bliver der slået alarm, hvor der er brug for politi og ambulancer til blandt andet hjertestop.

Det viste sig, at en patient var gået amok, og det var kommet til et voldsomt slagsmål. På et tidspunkt fik patienten hjertestop.

Flere plejere er kommet så meget til skade, at de skal behandles på sygehuset.

- Indtil nu er tre ambulancer tilkaldt, siger Lars Galasz kort før klokken 22.

Han kan ikke sige noget om, hvor mange plejere, det drejer sig om, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Han kan heller ikke sige, hvordan det går med patienten.