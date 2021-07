Patrick Nielsen anholdt med advokat: - Jeg er tosset

Patrick Nielsens forsvarsadvokat, Gitte Juul Jensen, var langtfra tilfreds med politiet, da hendes klient blev anholdt og sigtet for grov vold mod en 35-årig kvinde. Det skete søndag hjemme hos eksbokserens mor og far.

Forsvareren fortæller, hvordan hun og Satudarah-rockeren sammen og efter aftale med politiet var på vej til politistationen i Albertslund tirsdag.

Alligevel valgte politiet at stoppe dem på vejen. I første omgang mødte de en patruljevogn, og her fortalte advokaten til betjentene, at hun havde en aftale.

Tager ham ud af bilen

Patruljevognen fulgte derefter advokatens bil. Da man nåede til et kryds, blev patruljevognens blå blink pludseligt tændt, og man kørte frem for at anholde Patrick Nielsen.

Det endte dog med, at advokaten fik lov til at køre Patrick Nielsen det sidste stykke vej:

– Jeg er tosset over det. Vi er på vej ind for at melde os, og så stopper de os og tager ham ud af bilen, tordnede forsvareren, der ikke mener, at politiet med sin fremfærd ligefrem opfordrer advokater til at få deres klienter til selv at melde sig.

Sådan forklarede Gitte Juul Jensen til Ekstra Bladet efter et grundlovsforhør i Glostrup torsdag i sidste uge, hvor en dommer valgte at varetægtsfængsle den 30-årige mand i foreløbig 14 dage på begrundet mistanke om, at han har begået grov vold.

Kan klage

I et mailsvar skriver kommunikationsenheden ved Vestegnens Politi følgende:

’Københavns Vestegns Politi kan generelt oplyse, at en person, som politiet eftersøger, som standardprocedure som udgangspunkt bliver anholdt, hvis vedkommende træffes af politiet.

Det kan også oplyses, at hvis man er af den opfattelse, at politiet burde have disponeret anderledes, er der mulighed for at klage.

Retsplejeloven beskriver nogle formelle regler, som giver politiet mulighed for at eftersøge mistænkte eller efterlyse dem i offentligheden.’

Det er Patrick Nielsen sigtet for Han er sigtet efter straffelovens paragraf 245, stk. 1 om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter ved: '4. juli 2021 cirka 13.10 på adressen (udeladt her) at have overfaldet (navn udeladt her), idet sigtede væltede hende ned på jorden og trak hende ned af en trappe og ned i en kælderskakt, hvor sigtede tog kvælertag med begge hænder og ruskede hårdt i hende, ligesom sigtede efterfølgende flere gange slog og trampede hende i hovedet, samt pressede sin sko mod hendes hals, så hun ikke kunne få vejret, hvilket alt medførte, at hun besvimede'.

Ekstra Bladet afslørede mandag i sidste uge, at politiet jagtede Patrick Nielsen efter et groft overfald på en kvinde. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var hun efter mødet med eksbokseren i livsfare. Det er uvist, hvordan hendes tilstand er nu.

Patrick Nielsen erkendte under retsmødet, at han har begået vold, men nægter, at der var tale om grov vold. Derudover afviser han at have taget kvælertag på kvinden.

Detaljen om kvælertaget fandt dommeren heller ikke godtgjort, bemærkede hun, da hun afsagde kendelse om varetægtsfængsling.