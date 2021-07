Patrick Nielsen anholdt

Udelukket af bokseforbund

Efter at have fået smag for rockerlivet fortsatte Patrick Nielsen i en periode sin boksekarriere.

Han forsøgte sig med en enkelt kamp i MMA, hvor han mødte og klart tabte til den tidligere olympiske sølvvinder i brydning, Mark O. Madsen, som besejrede Patrick Nielsen allerede i første runde.

Patrick Nielsen har ikke været i ringen siden 5. oktober 2019, hvor han i Gilleleje Hallen måtte slide for en pointsejr over armenske Armen Ypremyan, men i november kom det overraskende frem, at promotor Mogens Palle ville åbne en dør for et comeback for den Albertslund-fødte bokser.

I den forbindelse mente Mogens Palle ikke, at hans medlemskab af rockerklubben var et problem, sagde han til B.T., fordi han hverken var dømt eller straffet, mens formand for licens-udstederen, Dansk Professionelt Bokse Forbund, Jesper D. Jensen, var af en anden mening.