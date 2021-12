Patrick Nielsen dømt for overfald på ekskæreste

Eksbokseren er idømt et års fængsel for voldeligt overfald på sin ekskæreste til deres fælles barns fødselsdag

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Patrick Nielsen idømmes et års fængsel for et voldeligt overfald samt trusler mod sin ekskæreste, der også er mor til hans to børn.

Den tidligere bokser var også tiltalt for et andet overfald mod en mand på en parkeringsplads 27. maj i år. Patrick Nielsen blev dømt for simpel vold mod manden.

Patrick Nielsen erkendte en række truende sms'er og det voldelige overfald på ekskæresten, der fandt sted ved deres fælles barns etårs fødselsdag 7. juli i år.

I retten tilstod han at have slået kvinden, så hun faldt ned ad nogle trapper for herefter at have trampet hende på struben og slået hende flere gange. Han afviste dog, at han under overfaldet skulle have taget kvælertag.

Det var dog ikke sådan, ekskæresten huskede situationen, da hun vidnede i retten onsdag formiddag. Hun huskede ud over slag og tramp også kvælertag, hvor der blev presset, ligesom hun forklarede, at eksbokseren truede hende med ordene 'hvis du råber om hjælp, så tramper jeg'.

Kvinden fortalte, at hun siden overfaldet har døjet med nedsat hørelse, opkast, træthed, hukommelsestab og hovedpine.

Da anklager Bjarke Enevoldsen spurgte til de psykiske konsekvenser, brød kvinden sammen.

- Det har været svært, men jeg har to børn, jeg skal tage mig af. Det er dem, jeg har valgt at fokusere på, siger hun.

Patrick Nielsens deroute: Fra boksestjerne til bandemedlem Patrick Nielsens deroute: Fra boksestjerne til bandemedlem.

Overfald på parkeringsplads

Ud over volden mod ekskæresten var Patrick Nielsen tiltalt for et overfald mod en mand på en parkeringsplads i Ishøj 27. maj i år. Manden brækkede kæben to steder og måtte efterfølgende opereres. I forbindelse med sagen har politiet sikret dna fra Patrick Nielsen på offerets tinding og sygesikringskort.

Sagen igennem har Patrick Nielsen nægtet at være gerningsmanden.

Da voldsofferet var i vidneskranken, fortalte han, at han måtte indtage flydende kost i seks uger efter overfaldet.

- Bare det at åbne munden gjorde ondt, forklarede manden.

Patrick Nielsen erkendte at have været på stedet, ligesom han forklarede, at han havde haft offerets sygesikringsbevis i hånden.

Det var dog kun, fordi en mand bankede på hos ham og bad ham om at gå med hen til offeret, som man formodede var en indbrudstyv. Her havde offeret, ifølge Patrick Nielsen, allerede fået tæsk af de to ukendte gerningsmænd.

Anklager Bjarke Enevoldsen lagde under sine afsluttende bemærkninger vægt på dna-beviserne og købte derfor ikke forklaringen om, at den tidligere bokser ikke tog del i volden.

Det gjorde retten altså heller ikke, eftersom de afgjorde, at Patrick Nielsen må have været den passive gerningsmand under overfaldet.

Patrick Nielsen modtog dommen. Dommeren vurderede, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet indtil afsoning.