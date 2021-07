Patrick Nielsen fængslet

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Patrick Nielsen er netop blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Den tidligere professionelle bokser og nuværende Satudarah-rocker gik frivilligt med til varetægtsfængslingen. Selv ønskede den hårdt pumpede mand, der også er landskendt fra Vild med dans, ikke at sige noget, da Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar fra ham i forlængelse af dommerens beslutning om varetægtsfængsling.

Han er sigtet for grov vold mod en kvinde. Selv nægter han sig skyldig i grov vold, men erkender vold. Patrick Nielsens egen udlægning, som kom frem i grundlovsforhøret, kan offentligheden foreløbig ikke få indblik i. Det foregik bag lukkede døre trods Ekstra Bladets og de øvrige repræsentanter fra mediernes protester.

Trampede på kvindes hoved

Patrick Nielsen trak ifølge sigtelsen i søndags en kvinde ned på jorden og ned ad en trappe til en kælderskakt, hvor han ruskede rundt i hende og slog og trampede hende på hovedet, før han pressede sin sko mod hendes hals og tog kvælertag på hende, så hun ikke kunne få vejret og til sidst besvimede.

Patrick Nielsen lod gennem sin forsvarer, før dørene blev lukket, dommeren vide, at han nægter at have taget kvælertag på kvinden, ligesom han afviser, at der var tale om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, som sigtelsen om grov vold lyder.

Overfaldet fandt sted på en adresse i Albertslund, og politiet indledte, som Ekstra Bladet mandag afslørede, jagten på den 30-årig mand.

Tosset på politiet

Han blev anholdt i går. Ifølge hans forsvarer Gitte Juul Jensen var hun og Patrick Nielsen på vej til stationen for at melde sig selv efter aftale med Københavns Vestegns Politi. Men ifølge Gitte Juul Jensen blev de alligevel anholdt på vej ind, selvom de havde en aftale, hvilket hun efter retsmødet ikke undlod at kritisere.

- Jeg er tosset over det. Vi er på vej ind for at melde os, og så stopper de os og tager ham ud af bilen, tordnede forsvareren, der ikke mener, at politiet med sin fremfærd ligefrem opfordrer advokater til at få deres klienter til selv at melde sig.

Patrick Nielsen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger for nylig blevet fuldgyldigt medlem af Satudarah, men nogen synlig opbakning fra brødrene i rockerklubben var ikke at få øje på i hverken retslokale eller foran retsbygningen på den københavnske vestegn.

Da dørene til retslokalet atter åbnede, oplyste dommer Katrine B.B. Eriksen, at hun finder begrundet mistanke om, at eksbokseren har begået grov vold, men ikke finder det godtgjort, at han tog kvælertag på voldsofferet.

Hun afsagde derfor kendelse om, at Patrick Nielsen skal være varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage, så politiet fortsat kan efterforske den alvorlige sag, uden at den sigtede kan påvirke eksempelvis vidner.