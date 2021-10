Moderen til eks-bokserens to børn blev udsat for grov vold og fik truende sms'er. Det viser anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i

Kvinden, som den tidligere bokser og realitystjerne Patrick Nielsen er tiltalt for at have gennemtæsket, er moderen til hans to børn.

Mens mishandlingen af den 35-årige kvinde fandt sted, truede den 30-årige mand hende ifølge politiet også på livet i sms'er.