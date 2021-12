Patruljevogn påkørt af vanvidsbilist

Syd - og Sønderjyllands Politi oplevede to gange på samme aften, at en bilist både kørte vanvidskørsel og forsøgte at stikke af

Det havde vidt forskelligt udfald for to vanvidsbilister, da de forsøgte at tage flugten fra politiet. Den ene blev efter en biljagt anholdt. Den anden er eftersøgt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Stak af til fods

Den første vanvidsbilist blev målt til at køre for hurtigt i en fartkontrol. Da politiet satte efter bilisten, tog han flugten. Undervejs blev han målt til at køre 210 km/t. på en landevej.

I Tinglev standsede føreren og fortsatte flugten til fods. Ejeren af bilen er nu eftersøgt for vanvidsbilisme.

Påkørte patruljebil

Klokken 22.56 var den så gal i det sønderjyske igen. En bilist kom i lidt for nær kontakt med politiet, da han påkørte en patruljebil.

Bilisten tog flugten, og patruljebilen kunne på grund af de skader, bilen havde pådraget sig under sammenstødet, ikke fortsætte eftersættelsen.

En anden patruljebil eftersatte, men bilisten fortsatte flugten, selv efter at det lykkedes politiet at punktere alle fire dæk på bilen ved hjælp af en StopStick (en form for søm-måtte, red.).

Bil og fører blev senere fundet i Brørup. Føreren er nu sigtet for vanvidsbilisme.