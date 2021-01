Patruljevogn ramt af isblok

En patruljevogn måtte lave en hård opbremsning, da en isblok pludselig fløj af taget fra en lastbil med presenning-sættevogn.

- For at undgå, at den halvstore isblok rammer forruden på patruljebilen, er jeg nødt til at foretage en ABS-opbremsning, så den i stedet rammer kofangeren, fortæller politiassistent Johnny Klindt Jacobsen fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi.

ABS står for 'Anti-Blokerings-System' og betyder en katastrofeopbremsning, hvor hjulene ikke blokerer, selvom du træder hårdt på bremsepedalen.

Det skete om formiddagen 4. januar på Vestmotorvejen mod vest ved Sorø, og Midt- og Vestsjællands Politi bruger nu episoden som anledning til at opfordre især lastbilchauffører, men også bilejere generelt til at fjerne sne og is fra bilerne inden kørsel, fordi den tabte is både kan forårsage skader på andre køretøjer og skabe risiko for hårde opbremsninger, der kan give uheld.

Chauffør standset

Den konkrete episode medførte, at politiet signalerede til lastbilchaufføren, at han skulle følge med til nærmeste afkørsel i nødsporet med kraftig reduceret hastighed for at minimere risikoen for, at han tabte mere is fra taget.

- Vi vurderede i situationen, at det var til væsentlig fare for færdselssikkerheden, at han ikke havde ryddet sne og is af sættevognen. Derfor blev han sigtet, og nu skal anklagemyndigheden vurdere, om sagen skal i retten, hvor han kan blive betinget frakendt førerretten, siger politiassistent Johnny Klindt Jacobsen og fortsætter:

- Patruljebilens kofanger tog ikke skade af sammenstødet med isblokken, men jeg vil kraftigt opfordre alle borgere til at fjerne is og sne fra hele bilen - ikke kun fra ruderne.



Lastbilchaufføren fik efterfølgende lejlighed til at låne en stige og en kost til at fjerne det sidste sne og is, inden han fik lov at køre videre.