Paula døde i Danmark: Nu genoptages sagen

Paula Leesons død i en swimmingpool i den sydvestjyske by Nørre Nebel var en indbringende forretning for hendes mand, der fire år før hustruens mystiske død havde tegnet syv livsforsikringer på hende, så han stod til at indkassere godt tre millioner pund, hvis hun døde.

Sagen blev først henlagt som en drukneulykke i Danmark, men i april 2018 blev manden anholdt af engelsk politi og sigtet for drab. Det endte dog med, at han blev frikendt på bevisets stilling i marts i år i Manchester Crown Court.

Men nu har en såkaldt coroner, der er en officiel person med bemyndigelse til at udføre eller beordre en undersøgelse af årsagen til uafklarede dødsfald i Storbritannien, besluttet, at sagen skal igennem en fuld høring i South Manchester Coroners' Court i Stockport i december i år. Det skriver Manchester Evening News.

Henlagt som drukneulykke Paula Leesons mand havde booket en miniferie i et feriehus med pool i den sydvestjyske by Nørre Nebel som en fødselsdagsgave til kvinden, som ifølge hendes familie ikke brød sig om vand. Syd- og Sønderjyllands Politi efterforskede sagen som et mistænkeligt dødsfald, men resultaterne af efterforskningen indikerede, at der var tale om en drukneulykke, og sagen blev derfor henlagt i december 2017. Først i april 2018 blev manden anholdt af engelsk politi og sigtet for drab. Han har selv fastholdt, at han vågnede og fandt sin hustru i swimmingpoolen fuld påklædt med ansigtet nedad i vandet. 'Jeg husker, at jeg gik i poolen og prøvede at få hende op, og der var ... ja, det var frygteligt. Det var det værste mareridt, sagde han til en efterforsker ifølge Manchester Evening News. I retten er det kommet frem, at han kontaktede alarmcentralen og var i gang med at give hustruen førstehjælp på kanten af poolen, da redderne nåede frem ti minutter senere. Men ifølge anklageren beskrev redderen dog manden forsøg på at redde konens liv som 'meget dårligt', fordi han ikke havde 'trykket hårdt nok', og der stadig var meget vand i lungerne. Han havde undskyldt sig med, at han havde en skulderskade. Vis mere Vis mindre

Ved høringen vil såvel manden, Paula Leesons familie, Greater Manchester Police og de seks forsikringsselskaber, der har udstedt forsikringspolicer, have status som parter. Forsikringsselskaberne er Scottish Widows, Zurich, Aviva Insurance, Countrywide Assured, Vitality Life og LV.

Familiens advokat, Sophie Cartwright, argumenterede for en fuld høring og sagde, at familien er meget overbeviste om, at Paula Leeson er blevet dræbt.

- Straffesagen konkluderede ikke, at hun døde som følge af en ulykke. Mistanken og bekymringen er der fortsat, sagde Sophie Cartwright og fortsatte:

- Omstændighederne ved hendes død er meget mistænkelige og kræver en ordentlig undersøgelse.

Louis Browne, der repræsenterer Paula Leesons mand argumenterede til gengæld mod en høring og slog på, at familiens mistanke om, at hun var blevet dræbt, ikke var tilstrækkelig grund til at genoptage en efterforskning.

- En konklusion om, at den medicinske dødsårsag var drukning, er uundgåelig, fordi der ikke er noget bevis, der sætter spørgsmålstegn ved det, sagde han.

Coroner Chris Morris begrundede sin beslutning om at genoptage undersøgelsen med, at domstolen ikke har konkluderet, hvordan Paula Leeson døde.

Statsobducent Peter Mygind Leth fra Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet var supervisor på obduktionen af Paula Leeson i Danmark, og han blev også via videolink ført som vidne i drabssagen i Manchester. Læs interviewet med ham her, hvor han blandt andet fortæller, at de undrede sig over blødninger i halsen og omstændigheder ved dødsfaldet.

Den indledende høring starter 13. december i år, og undersøgelsen er berammet til fem dage. 10. august næste år vil der så være en gennemgang af undersøgelsen.