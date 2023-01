Pelosis mand overfaldet: Nu skal videomateriale offentliggøres

Paul Pelosi var alene hjemme, da en gerningsmand tidligt om morgenen 28. oktober brød ind i huset og overfaldt ham med en hammer.

Ved politiets ankomst blev en 42-årig mand anholdt og sigtet for blandt andet drabsforsøg. Herefter blev sagen massivt dækket i medierne, og imens flere amerikanske medier søgte om at få udleveret det videomateriale, der foreligger i sagen, fik de afslag fra anklagemyndigheden, som havde anmodet retten om, at det skulle holdes hemmeligt.

Men nu har en dommer i Californien afgjort, at materialet skal gøres tilgængeligt for offentligheden.

Det skriver AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses politiet arbejde på stedet efter overfaldet 28. oktober. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Opkald, optagelser og afhøring

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at der ikke var noget, der gjorde, at optagelserne burde holdes hemmelige. Blandt andet fordi anklagemyndigheden selv afspillede dele af materialet under et åbent retsmøde tilbage i december.

Annonce:

Ifølge AP vil materialet allerede offentliggøres torsdag.

Der er blandt andet tale om dele af Pelosis opkald til alarmcentralen, optagelser fra overvågningskameraer og betjentenes kropskameraer samt optagelser af afhøringen af den formodede gerningsmand.

'Hvor er Nancy?'

82-årige Paul Pelosi, der er gift med den tidligere formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi, blev efter overfaldet bragt til behandling for kraniebrud på hospitalet. Det er myndighedernes opfattelse, at gerningsmanden var i parrets fælles hus for at få fat i Nancy Pelosi.

Han skulle have råbt 'hvor er Nancy? Hvor er Nancy?' flere gange under overfaldet, og ved politiets ankomst skulle han have udtalt, at 'han ventede på Nancy.'

Den formodede gerningsmand nægter sig skyldig i det voldsomme overfald.