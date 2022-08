Pensionsselskaber ville dele rovet fra supermarkedsgigant

To pensionsselskaber og to personer er blevet tiltalt for brud på konkurrencelovgivningen i form af kartelvirksomhed, oplyser anklagemyndigheden ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det drejer sig om henholdsvis PKA A/S og PKA+. De to selskaber er anklaget for at have opdelt markedet for livs- og pensionsforsikringer sammen med det konkurrerende selskab Danica.

Lovbruddet skete ifølge NSK, i forbindelse med at supermarkedsgiganten Salling Group i 2018 fik et bud på en firmapensionsaftale med årlige indbetalinger på 440 millioner kroner fra ledere og medarbejdere i koncernen.

De to tiltalte selskaber aftalte sammen med konkurrenten Danica at afgive et fælles bud, og det var ifølge anklagemyndigheden et brud på konkurrenceloven.

- Markedsdeling er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Det begrænser konkurrencen, når to selskaber aftaler at gå sammen og dele et udbud mellem sig i stedet for at byde hver især, når samarbejdet ikke giver væsentlige effektivitetsfordele, siger specialanklager Lise Kjærup-Heide i en pressemeddelelse.

- Det går ud over kunderne, der sandsynligvis kunne have fået lavere priser eller bedre produkter, hvis virksomhederne konkurrerede mod hinanden, siger hun.

Der er ikke rejst tiltale mod Danica. Selskabet har søgt om straflempelse og har i den forbindelse fået tilsagn om, at sagen for selskabets vedkommende vil blive afgjort ved et tiltalefrafald - altså uden retssag.

Det er reglerne i konkurrenceloven, som muliggør denne løsning, og den kan komme på tale, når et selskab vælger at samarbejde med myndighederne.