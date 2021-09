Pernille Vermund frifundet i sag om injurier

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er blevet frifundet i en sag om injurier.

Sagen var anlagt af bokseinstruktør og personlig træner Mahmoud Loubani.

Det er Retten i Helsingør, der tirsdag har afgjort sagen. Det oplyser Mahmound Loubanis advokat, Christian Jensen, til sn.dk.

Mahmoud Loubani har krævet Pernille Vermund dømt for injurier. Det skyldes, at hun i december 2019 i et kommentarspor på Facebook linkede til et blogindlæg.

I indlægget blev Mahmoud Loubani blandt andet beskrevet som en person, der ønskede død over USA. Han blev også omtalt som terror-apologet, altså en person, som forsvarer terror.

Ifølge sn.dk fandt retten dog, at Pernille Vermunds kommentar ikke kunne tolkes således, at hun tilslutter sig indholdet i blogindlægget.

- Den begrundelse kan jeg ikke tilslutte mig, siger advokat Christian Jensen til mediet.

Af dommen fremgår det også, at Mahmoud Loubani havde en 'grund til at rejse sagen', skriver sn.dk.

Derfor skal ingen af parterne betale sagsomkostninger.

Christian Jensen oplyser, at han og hans klient vil anke dommen til Højesteret.