Person død: Biler kørte frontalt sammen

Omkring klokken 13.40 fandt en alvorlig trafikulykke sted, hvor to biler kørte frontalt sammen på Debelvej i Agerbæk.

En person har som følge af ulykken mistet livet, skriver JydskeVestkysten.

- Vi har et frontalt sammenstød derude, fortæller Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til mediet.

Ordensmagten er stadig i skrivende stund ved at danne sig et overblik over situationen, hvorfor politiet ikke har yderligere at fortælle for nuværende.

Ekstra Bladet følger sagen ...