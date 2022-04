Person død efter brand i lejlighed

En person er lørdag død efter at være blevet hevet ud af en lejlighed i Valby, hvor der var ild i lejligheden.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Personen, der er død, er en kvinde i slut 60'erne. De pårørende er underrettet.

Lørdag tidlig aften skrev Hovedstadens Beredskab på Twitter, at man var i gang med at slukke ild i en lejlighed på 1. sal i Urtehaven i Valby.

Her blev det også oplyst, at en person var reddet ud af lejligheden og overgivet til ambulancetjenesten. Det er denne person, der er afgået ved døden.

Vagtchefen fortæller, at politiet endnu ikke ved, hvordan ilden i lejligheden er opstået. Det skal teknikere nu til at forsøge at klarlægge.

I et opfølgende tweet har Hovedstadens Beredskab lørdag aften oplyst, at ilden i lejligheden er slukket.