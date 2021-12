Person død i brand

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

For anden gang på kun to uger er politi og brandvæsen rykket ud til en dødsbrand på Højdedraget i Fredericia.

- Vi fik anmeldelsen om brand klokken 10.29, og vi ved, at en person er afgået ved døden, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt.

- Vi har en formodning om, at der kan være tale om husets beboer, men vedkommende er endnu ikke identificeret.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået, men flammerne skulle være slukket nu.

For 14 dage siden - natten til søndag 28. november - opstod brand i en anden bolig på Højdedraget. Her døde husets 83-årige beboer, da førstesalen på en villa nærmest udbrændte.

- Vi er opmærksomme på, at vi har haft en tidligere brand. Det indgår også i det, vi undersøger - om de er sammenlignelige, siger John Skjødt.

Politiet har tidligere meldt ud, at intet tydede på, at der er foregået noget strafbart i den første brand, og selv om man 'holder alle muligheder åbne', understreger vagtchefen, at der ikke umiddelbart skulle være grund til bekymring i den retning efter brand nummer to.

- Så naboerne skal ikke være bange for, at der er en pyroman eller lignende på spil?

- Nej, som tingene ser ud nu har vi ingen grund til at frygte det. Der kan være mange årsager til at en brand opstår.