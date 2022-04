Person død i brand

Mandag aften er der opstået voldsom brand i en etageejendom i Vejle.

En person har mistet livet i forbindelse med branden.

Det oplyser Torben Wind, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Vedkommende er ikke identificeret, hvorfor det ikke har været muligt at underrette de pårørende.

Mandag aften klokken 19.50 får Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om brand i en etageejendom på Pilevænget på Søndermarken i Vejle.

En kvinde er reddet ud og kørt til behandling på hospitalet for røgforgiftning, oplyser vagtchefen yderligere. Mere kan Torben Wind ikke oplyse om kvindens tilstand for nuværende.

Eksplosionsagtig brand

Selve lejligheden er helt udbrændt, mens der er røgskader på de øvrige lejligheder.

Og ifølge Vejle Amts Folkeblad var der tale om en eksplosionsagtig brand, som brandvæsenet kæmpede imod med et slukningstog med to sprøjter, to tankvogne og en indsatsleder, ligesom der også blev sendt flere ambulancer og en ambulancelæge til stedet, og politiet også var talstærkt til stede.

Branden er slukket, men politiet er fortsat til stede derude. Årsagen til branden er fortsat ukendt.