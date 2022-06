Person dræbt af tog

En person er afgået ved døden efter at være blevet ramt af et tog, bekræfter Fyns Politi

Mandag formiddag holdt togene stille mellem Fredericia og Odense på grund af en personpåkørsel.

Det oplyste DSB på deres hjemmeside kl. 11.25.

Påkørslen er sket ved Gelsted på det vestlige Fyn. Politiet har bekræftet på Twitter, at en person er afgået ved døden.

'Klokken 10.51 fik vi en anmeldelse om, at et tog havde ramt en person ved Gelsted. Vi kan bekræfte, at en person er fundet død. Familien er underrettet. Vi har ikke yderligere til sagen', skriver politikredsen på Twitter.

Togene er begyndt at køre igen mellem Fredericia og Odense, efter at der har været en personpåkørsel ved Gelsted.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Man skal dog fortsat regne med forsinkelser og aflysninger på en del tog.

Ekstra Bladet følger sagen...