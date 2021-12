Person dræbt i ulykke

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En person har onsdag formiddag mistet livet, efter at en personbil og en lastbil er kørt frontalt sammen på Sorøvej ved Stenlille nord for Sorø.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Vejen er som følge af ulykken blevet spærret.

- Vi er stadig til stede derude, og en bilinspektør er tilkaldt til at lave undersøgelser på stedet, lød det tidligere fra vagtchef Ole Hald over for Ekstra Bladet.

Det er føreren af personbilen, der har mistet livet, oplyser politiet.

Bilister bliver opfordret til at finde alternative veje som følge af ulykken. Ifølge politiet kan der i bedste fald gå to-tre timer før vejen atter er farbar.

- Lastbilen holder og spærrer vejen, og den skal læsses om, før det kan blive fjernet, og det ved vi godt kan tage tid, siger Ole Hald.

Politiet arbejder på at underrette de pårørende til personen, der har mistet livet.

Ekstra Bladet følger sagen ...