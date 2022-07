Person dræbt i ulykke

Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Rute 265 Præstø Landevej, der nu er helt spærret i begge retninger.

En person har mistet livet i ulykken. Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi på Twitter.

Politiet arbejder nu på at underrette de pårørende. De har ikke yderligere oplysninger om ulykken i øjeblikket.

Tidligere skrev DR P4 Trafik København & Sjælland, at der er afspærret mellem Blangslev og Hammer Torup, hvilket betyder, at det ikke er muligt at køre mellem Næstvej og frakørsel 29 Bårse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi - indtil videre uden held.

Færdselsulykken skete ifølge politiet klokken 5.47 mandag morgen.

Opdateres ...