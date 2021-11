Person druknet i havnebad

Ældre mand blev bjærget op af vandet, men hans liv stod ikke til at redde

En ældre mand har onsdag aften mistet livet i forbindelse med en drukneulykke på Islands Brygge i København.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vores patrulje kom derned som de første, og her fik de bjærget vedkommende op på land. Her påbegyndte de førstehjælp, indtil ambulancefolkene kom og overtog, og en akutlæge på stedet erklærede efterfølgende manden for død, siger vagtchef Henrik Stormer.

Han fortæller, at politiet ikke ved, hvordan manden endte i vandet, men der er intet der tyder på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de var til stede med overfladedykkere og redningsdykkere efter anmeldelsen om personen, der var i vandet, og at de efterfølgende lod akutlæge og ambulancereddere overtage indsatsen på stedet. En indsats der altså desværre viste sig at være forgæves.