Person fundet død efter brand

En person er natten til fredag fundet død efter en brand i et sommerhus nord for Jægerspris.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Sommerhuset var så godt som brændt ned, da brandvæsnet nåede derop, og først efter et par timer kunne man komme ind og konstatere, at der var en person derinde, siger vagtchef Daniel Cunneely.

Han fortæller, at anmeldelsen om branden kom klokken 01.24, men det er uvist, hvor længe der havde været brand på det tidspunkt.

- Det var en borger, der kørte forbi, som opdagede branden, så fordi det er et sommerhusområde kan der have været ild i noget tid, før nogen opdagede det, siger vagtchefen.

Den omkomne person er endnu ikke identificeret, men politiet har en formodning om, hvem det er. De pårørende er dog endnu ikke underrettet.

Politiet vil i løbet af fredagen lave nærmere undersøgelser på stedet for at forsøge at klarlægge årsagen til branden.