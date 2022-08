Person fundet død i bil

Politiet oplyser, at de har fundet en død person i en udbrændt bil

En person er fundet død i en udbrændt bil på Klampenborgvej i Lyngby.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at der skal foretages yderligere retstekniske undersøgelser, og at de er i gang med at underrette de pårørende, hvorfor de ikke vil komme med yderligere informationer endnu.

Nordsjællands Politi modtog klokken 5.52 en anmeldelse om en bilbrand på Klampenborgvej, og da Ekstra Bladet talte med politiet klokken 8.30, var de stadig til stede med flere patruljer.

- Vi er mange til stede. Der er både teknikere og en efterforskning i gang derude, fortæller vagtchef Henrik Thelin til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...

Unikt indblik: Sådan afslører eksperter mordere og pyromaner