Person fundet død i lejlighed efter brand

En person er natten til lørdag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vordingborg.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Den omkomne person er endnu ikke identificeret, men vi har en formodning om, hvem det kan være, siger vagtchef Michael Skræddergaard lørdag morgen.

Sparkede døren ind til naboen

Lejligheden ligger i stueplan på vejen Kirsebærplantagen.

- Det var en beboer i nærheden, som klokken 01.27 anmeldte branden. Det har ikke været nødvendigt at evakuere personer på grund af hændelsen, men vi måtte sparke døren ind til en nabolejlighed for at sikre os, at der ikke var personer derinde, siger vagtchefen.

Politiet kan endnu ikke sige noget om årsagen til branden.

- Vi er stadig i gang med vores undersøgelser, siger vagtchefen.

Lørdag formiddag er liget fortsat ikke blevet endeligt identificeret, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Deres teknikere arbejder fortsat på stedet med at klarlægge omstændighederne ved branden, lyder det ydermere.