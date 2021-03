Person fundet død i Silkeborg

Lidt før klokken 09.00 fredag morgen blev en person fundet død på en adresse på villavejen Parkvænget i Silkeborg.

Det fik politiet til at spærre vejen af og undersøge dødsfaldet. Flere timer senere oplyser politiet, at man fortsat er på stedet for at efterforske sagen yderligere.

- Vi er fortsat til stede på Parkvænget i Silkeborg, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- Omstændigheder omkring dødsfaldet gør, at vi ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse. Derfor arbejder teknikere på stedet, lyder det videre kort før klokken 13.00.

I tweetet tilføjes det, at de pårørende til den døde er blevet underrettet.

Parkvænget i Silkeborg blev spærret af fredag morgen. Her blev det kun oplyst, at politiet undersøgte et 'mistænkeligt forhold', og at der ikke var nogen fare for naboer i området.

- Vi spærrer vejen af, beder om arbejdsro og beder folk holde sig på afstand, respektere afspærringer og finde andre ruter. Ingen fare for omkringboende, lød det på Twitter omkring klokken 10.00.

Indsatsleder Claus Ejlersen fortalte ved middagstid, at kriminalteknikere var på vej til stedet. Det er de teknikere, som fredag eftermiddag arbejder med at sikre spor på stedet.

- Vi rykkede ud til adressen kort efter klokken 08.00, siger Claus Ejlersen, som videre oplyser, at det var en nabo, der ringede til politiet.

Parkvænget er en villavej i den sydlige del af Silkeborg.

Vejen ligger mellem Ørnsø, Lyngsø og Almind Sø.