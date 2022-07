Person fundet død i udbrændt hus nær Ringe

En person er fundet død i en udbrændt bygning på Vantingevej i landsbyen Heden nær Ringe.

Det oplyser Fyns Politi.

Boligen brød i flammer tidligere på ugen, men først fredag har det været sikkert nok at komme ind i huset.

Den afdøde er endnu ikke blevet identificeret, meddeler Fyns Politi på Twitter. Her lyder det også, at årsagen til branden er ved at blive efterforsket.

- I forbindelse med brandundersøgelse fredag på adressen Vantingevej i Ringe er der fundet en indebrændt person. Efterforskning vedrørende årsag til brand og identitet på afdøde pågår. Ej yderligere, lyder det i tweetet.

Bygningen brød i brand natten til torsdag, og flammerne fik hurtigt fat.

To mænd boede i huset, men en af dem var savnet efter branden, fortalte vagtchef Peter Vestergaard efterfølgende.

Til at begynde med var det for varmt at komme ind i huset, og siden var der risiko for, at huset på grund af de omfattende skader kunne styrte sammen.

Derfor skulle politiet have hjælp til at komme sikkert ind i bygning.

- Vi kan ikke komme ind i alle dele af huset på grund af nedstyrtningsfare, sagde Peter Vestergaard torsdag til det lokale medie fyens.dk.

- Når der er fare for nedstyrtning, kan man ikke bare gå ind, så vi skal have noget hjælp til at understøtte noget eller pille nogle ting ned, forklarede han videre.

Det er uvist, hvornår det lykkes politiet at identificere den afdøde med sikkerhed.

Der er heller ingen tidshorisont for, hvornår brandårsagen kan fastslås.