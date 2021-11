Person fundet død i udbrændt skurvogn

39-årig fremstilles i grundlovsforhør og sigtes for forsætlig brandstiftelse, mens politifolk med hunde og teknikere arbejder på højtryk ved Amager Bakke

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En 39-årig mand fremstilles senere torsdag i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Manden sigtes for at have forårsaget en brand i en skurvogn. I den udbrændte skurvogn blev der fundet en afdød person.

Det oplyser Københavns Politi.

Politiet fik en anmeldelse om brand i en skurvogn på Kraftværksvej på Amager natten til tirsdag 9. november. Under brandundersøgelsen fandt man liget af en person, som det endnu ikke er lykkedes at identificere.

Mystisk politiaktion: Efterforsker 'mistænkeligt forhold'



Københavns Politi har siden arbejdet for at klarlægge omstændighederne bag branden, og det har ført til, at den 39-årige mand blev anholdt natten til torsdag.

Foto: Kenneth Meyer

Han fremstilles torsdag i grundlovsforhør og sigtes for forsætlig brandstiftelse.

Politihunde kørt i stilling

Politiet oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at sigtelsen kan blive udvidet i takt med, at efterforskningens skrider frem.

Et større område mellem Kraftværksvej og Vindmøllevej og ikke langt fra Amager Bakke er afspærret, og Københavns Kommune har sat et skilt op med ordlyden 'Adgang forbudt for uvedkommende'.

Indenfor afspærringen kan Ekstra Bladets reportere på stedet se et buskads, og der er også et areal med containere og skurvogne.

Over middag arbejder politiets teknikere på højtryk. Der er også en hundepatrulje til stede, og man kan høre hundene gø.

Foto: Kenneth Meyer

Der er ingen lugt efter brand eller røg, og man kan heller ikke fra Kraftværksvej se den container som blev sat i brand efter politiets opfattelse.

Luftfotografier af området afslører, at der er er en parkeringsplads bag ved den synlige beplantning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har fulgt brandteknikerne i Rigspolitiet. Læs mere om det her.

Unikt indblik: Sådan afslører de mordere og pyromaner