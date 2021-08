Person fundet død: Ikke mistænkeligt

En større politiaktion var i gang midt i Kongens Lyngby, da der tidligere på eftermiddagen blev fundet en død person.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde politiet afspærret indkørslen til en butik på Lyngby Hovedgade 86, hvor tre politibiler holdt med blink på. Ekstra Bladets mand på stedet fortalte, at der desuden var en ambulance, teknikere fra politiet og en indsatsleder til stede.

Nordsjællands Politi bekræfter fundet af den døde person over for Ekstra Bladet. Først meddelte politiet, at de var til stede til, hvad de kalder 'et mistænkeligt forhold'.

Senere på eftermiddagen fortalte vagtchefen fra Nordsjællands Politi, at de efter deres undersøgelser kunne konkludere, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.