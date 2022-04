Person fundet død

Der er fundet en person død efter en brand ved Trolles Have i Slagelse

En person er død i forbindelse med en brand ved Trolles Have i Slagelse.

Det skriver Sydsjællands - og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Politikredsen skrev tirsdag aften, at de sammen med redningsberedskabet var til stede ved Trolles Have i Slagelse, hvor der er opstået brand i et rækkehus.

De skriver, at der pågår afhøringer og tekniske undersøgelser på stedet.

Pårørende til den omkomne er ifølge politiet underrettet.

Det vides endnu ikke, hvad der er sket forud for branden i Slagelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra politikredsen, men de fortæller, de ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.