Midt- og Vestsjællands Politi er torsdag morgen talstærkt til stede ved Vestergade i Roskilde.

Her er en person fundet død i en lejlighed.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Dødsfaldet undersøges nærmere med assistance fra både kriminalteknikere og en retsmediciner for at afgøre, om noget er mistænkeligt,' lyder meldingen fra politiet.

Teknikere er ankommet til stedet. Foto: Kenneth Meyer

Til Ekstra Bladet oplyser kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard, at politikredsen modtog anmeldelsen klokken 07.15.

De er i øjeblikket i gang med at underrette personens pårørende, hvorfor han ikke ønsker at oplyse køn eller alder på den afdøde.

Han oplyser desuden, at det er rutine at tilkalde assistance i sager som disse, så man kan få klarlagt, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold eller et naturligt dødsfald.

