Person fundet død

Politiet er i øjeblikket til stede ved en shelterplads i Nordjylland, hvor en person er fundet død.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog klokken 13.30 en anmeldelse om en person, der var fundet livløs ved en shelterplads i et område beliggende på Brorholtvej syd for Vadum.

- På findestedet er der nogle omstændigheder til stede, som gør, at vi i øjeblikket betragter det som et mistænkeligt dødsfald, udtaler vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup i pressemeddelelsen.

- Vores opgave er nu at få dækket præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet, således at vi kan belyst hændelsesforløbet grundigt.

Foto: Jan Herkert Pedersen

Politiet er til stede med hundepatruljer i området, ligesom kriminalteknisk afdeling er til stede.

Politiet hører gerne fra borgere, der kunne have relevante oplysninger.

- Et af omdrejningspunkter i vores efterforskning lige nu er få identificeret den afdøde person, så vil det være en stor hjælp i vores indsats, hvis man er bekendt med pågældendes identitet, udtaler Kenneth Ginnerup.

Nordjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet følger sagen ...