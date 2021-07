Person fundet livløs i Damhussøen

En person er fundet i livløs tilstand i Damhussøen i København, hvorfor politiet er til stede i området fredag morgen.

Det bekræfter Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, da vi endnu ikke har underrettet de pårørende, siger han.

- Er der tale om en ulykke?

- Det er vi i gang med at undersøge, lyder det fra vagtchefen.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at politiet blandt andet har været i vandet for at lede efter genstande.

Opdateres ...