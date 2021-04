Person i kritisk tilstand efter knivstikkeri

Fyns politi er massivt til stede på en adresse i Odense, hvor en person er hastet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand efter et knivstikkeri.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Fyns Politi skriver, at overfaldet ikke formodes at være banderelateret.

De fortæller desuden, at efterforskningen stadig er i gang, og at de ikke kan oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Ifølge Fyens Stiftstidende har politiet siden lørdag eftermiddag været til stede omkring Dagmargade i det centrale Odense, hvor et større område er spærret. Avisen skriver videre, at flere betjente med politihunde afsøger et område i det indre Odense, samt at betjente fra en særlig efterforskningsafdeling er på stedet.

Opdateres ...