Person klemt under maskine i Horsens

Der er sket et uheld på en virksomhed i Horsens, hvor en person er blevet klemt under en maskine

Sydøstjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en person er blevet klemt under en maskine på en virksomhed på Vrøndingevej i Horsens.

- Vi er ude på stedet nu, men vi kan ikke oplyse yderligere, udtaler vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt.

Foreløbigt er det altså ganske sparsomt med informationer fra ulykken.

Det vides derfor ikke hvordan personen endte under maskinen eller hvad vedkommendes tilstand er.

Opdateres..

